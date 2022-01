Famiglia Nervi contro Commisso: «Valutiamo querela» (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Famiglia Nervi, eredi di Pier Luigi Nervi (l’ingegnere che progettò lo stadio Franchi di Firenze, tra le altre opere), valutano una querela nei confronti di Rocco Commisso, patron della Fiorentina, dopo le parole dell’imprenditore statunitense che al Financial Times ha definito l’impianto del capoluogo toscano “la cosa più schifosa mai inventata”. Elisabetta Margiotta Nervi, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 14 gennaio 2022) La, eredi di Pier Luigi(l’ingegnere che progettò lo stadio Franchi di Firenze, tra le altre opere), valutano unanei confronti di Rocco, patron della Fiorentina, dopo le parole dell’imprenditore statunitense che al Financial Times ha definito l’impianto del capoluogo toscano “la cosa più schifosa mai inventata”. Elisabetta Margiotta, L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Famiglia Nervi contro Commisso: «Valutiamo querela»: La famiglia Nervi, eredi di Pier Luigi Ne… - FilippoM15 : RT @CalcioFinanza: La famiglia Nervi contro Commisso dopo le parole sullo stadio Franchi: «Valutiamo una querela» - CalcioFinanza : La famiglia Nervi contro Commisso dopo le parole sullo stadio Franchi: «Valutiamo una querela»… - gipsylenu : I nervi che mi fanno venire in sta famiglia - hazzassmile : Che nervi anche pensare che mi sono saltata (perché tanto non avrò il risultato del tampone in tempo) le ultime due… -