Dakar 2022 - Al-Attiyah è campione per la quarta volta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tagliato il traguardo di Jeddah, la 44esima edizione della Dakar incorona ufficialmente i suoi vincitori: Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel del team Toyota Gazoo Racing celebrano un successo meritato, che li ha visti sempre in testa alla classifica pur avendo vinto solamente due delle dodici tappe previste. Secondo posto per Sébastien Loeb e Fabian Lurquin: l'equipaggio di punta del Bahrain Raid Extreme ha fatto il possibile per tenere il passo del rivale qatariota, ma alla fine non ha mai avuto lo spunto vero per impensierirlo. Sul podio della categoria auto della Dakar troviamo anche Yazeed Al Rajhi e il copilota Michael Orr, del team Overdrive Toyota. Poker di vittorie. Quest'anno è partito con i favori dei pronostici e il qatariota della Toyota ha, in effetti, ha catalizzato tutta la grinta e la voglia di riscatto - dopo le ultime ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tagliato il traguardo di Jeddah, la 44esima edizione dellaincorona ufficialmente i suoi vincitori: Nasser Al-e Mathieu Baumel del team Toyota Gazoo Racing celebrano un successo meritato, che li ha visti sempre in testa alla classifica pur avendo vinto solamente due delle dodici tappe previste. Secondo posto per Sébastien Loeb e Fabian Lurquin: l'equipaggio di punta del Bahrain Raid Extreme ha fatto il possibile per tenere il passo del rivale qatariota, ma alla fine non ha mai avuto lo spunto vero per impensierirlo. Sul podio della categoria auto dellatroviamo anche Yazeed Al Rajhi e il copilota Michael Orr, del team Overdrive Toyota. Poker di vittorie. Quest'anno è partito con i favori dei pronostici e il qatariota della Toyota ha, in effetti, ha catalizzato tutta la grinta e la voglia di riscatto - dopo le ultime ...

