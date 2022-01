Costa Concordia, a 10 anni dalla tragedia un podcast racconta il naufragio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono passati dieci anni dal naufragio della Costa Concordia, ma la tragedia resta viva nel cuore dei sopravvissuti. Oggi tutti i dettagli vengono raccontati in un podcast di Pablo Trincia. Sono passati dieci anni dal naufragio della Costa Concordia, ma molti ricordano la tragedia come se fosse accaduta pochi giorni fa. Non solo italiani: a L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono passati diecidaldella, ma laresta viva nel cuore dei sopravvissuti. Oggi tutti i dettagli vengonoti in undi Pablo Trincia. Sono passati diecidaldella, ma molti ricordano lacome se fosse accaduta pochi giorni fa. Non solo italiani: a L'articolo proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : Il naufragio della Costa Concordia, che cosa è successo 10 anni fa. La nave urtò uno scoglio all'isola del Giglio.… - ilpost : Il disastro della Costa Concordia, dieci anni fa - Tg3web : All'isola del Giglio, una corona di fiori e una cerimonia in mare per ricordare le 32 vittime del naufragio, 10 ann… - MARCOTOMBESI2 : Costa Concordia, 10 anni dopo: fiaccolata in ricordo delle vittime - gi09770638 : Una preghiera per le 32 persone morte nella costa concordia ???? preghiamo per chi se n'è andato e per chi soffre....… -