Commisso fa infuriare l’Inter | il club nerazzurro prepara un esposto

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 14 gennaio 2022) I rapporti trae Roccosono sempre più tesi. Le ultime dichiarazioni del presidente della Fiorentina non sono andate giù ai nerazzurri, il riferimento è stato alla situazione economica del. “Ci sono anche gelosie, è vero. Perché chi altro ha fatto quello che ho fatto io in Italia? Vuoi che li elenchi? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon Singer al Milan. Non quel ragazzo alla Suning. Usano i soldi degli altri”, aveva dettoal Financial Times. Le frasi hanno fattoil, secondo le ultime indiscrezionistarebbe valutando unalla Procura della Figc. Anche i rapporti tra i duerischiano di compromettersi ...