Cartabia è fra le quirinabili. E la divisiva riforma del Csm è congelata (Di venerdì 14 gennaio 2022) Che il suo nome fosse tra i papabili per il Quirinale non è un mistero. Carlo Calenda lo ha fatto apertamente, ricordando che è una “persona di grande qualità”. Un’altra ipotesi che circola, più in sordina, è che potrebbe arrivare a Palazzo Chigi, se Draghi salisse al Colle. Il fatto che dalle parti di via Arenula non sia arrivato nessun cenno in direzione contraria è segno che le due prospettive non dispiacciano affatto alla ministra della Giustizia. Marta Cartabia gioca la sua partita. Che si intreccia, inevitabilmente, un’altra partita: quella della riforma del Csm, che si trascina avanti da mesi, senza che se ne possa ipotizzare una fine. Che una modifica legislativa sia necessaria la politica lo ripete esattamente dalla primavera del 2019. Da quando, cioè, è esploso lo scandalo Palamara e tra i principali colpevoli del mercato delle nomine dei ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Che il suo nome fosse tra i papabili per il Quirinale non è un mistero. Carlo Calenda lo ha fatto apertamente, ricordando che è una “persona di grande qualità”. Un’altra ipotesi che circola, più in sordina, è che potrebbe arrivare a Palazzo Chigi, se Draghi salisse al Colle. Il fatto che dalle parti di via Arenula non sia arrivato nessun cenno in direzione contraria è segno che le due prospettive non dispiacciano affatto alla ministra della Giustizia. Martagioca la sua partita. Che si intreccia, inevitabilmente, un’altra partita: quella delladel Csm, che si trascina avanti da mesi, senza che se ne possa ipotizzare una fine. Che una modifica legislativa sia necessaria la politica lo ripete esattamente dalla primavera del 2019. Da quando, cioè, è esploso lo scandalo Palamara e tra i principali colpevoli del mercato delle nomine dei ...

Advertising

HuffPostItalia : Cartabia è fra le quirinabili. E la divisiva riforma del Csm è congelata - anodo59 : RT @ValeMameli: Giggi lavora in proprio. Se Cdx indica Cartabia, Giggi e i suoi optano per voto autonomo. Cdx deve solo dare salvacondotto… - sabrinaEx5S : RT @ValeMameli: Giggi lavora in proprio. Se Cdx indica Cartabia, Giggi e i suoi optano per voto autonomo. Cdx deve solo dare salvacondotto… - AsteriaEx5S : RT @ValeMameli: Giggi lavora in proprio. Se Cdx indica Cartabia, Giggi e i suoi optano per voto autonomo. Cdx deve solo dare salvacondotto… - Pholey_vn : RT @ValeMameli: Giggi lavora in proprio. Se Cdx indica Cartabia, Giggi e i suoi optano per voto autonomo. Cdx deve solo dare salvacondotto… -