Bollette, Zennaro (Lega): “Imprese in difficoltà anche nel centro-sud, urge decreto” (Di venerdì 14 gennaio 2022) ROMA – “Ogni giorno è sempre più alta la preoccupazione per il caro Bollette. Le segnalazioni dal territorio crescono a dismisura. Di oggi quella di un’azienda produttrice di serramenti per infissi in Abruzzo che, per all’incirca lo stesso consumo, ha visto più che raddoppiare il costo dell’energia dal dicembre del 2021 a quello del 2022 con un aumento medio di 10.000 € a bolletta. La Lega, che preavvisava questa emergenza e sta lavorando da tempo ad una soluzione, chiede un decreto urgente per evitare la chiusura di tante Imprese italiane ed aiutare le famiglie”. Lo dichiara in una nota il deputato della Lega Antonio Zennaro (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 gennaio 2022) ROMA – “Ogni giorno è sempre più alta la preoccupazione per il caro. Le segnalazioni dal territorio crescono a dismisura. Di oggi quella di un’azienda produttrice di serramenti per infissi in Abruzzo che, per all’incirca lo stesso consumo, ha visto più che raddoppiare il costo dell’energia dal dicembre del 2021 a quello del 2022 con un aumento medio di 10.000 € a bolletta. La, che preavvisava questa emergenza e sta lavorando da tempo ad una soluzione, chiede unnte per evitare la chiusura di tanteitaliane ed aiutare le famiglie”. Lo dichiara in una nota il deputato dellaAntonio(foto). L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Bollette, Zennaro (Lega): “Imprese in difficoltà anche nel centro-sud, urge decreto” - zennaronews : Zennaro “Allarme Cna Abruzzo su caro bollette sacrosanto, grazie a Lega tavolo” - ekuonews : Zennaro “Allarme Cna Abruzzo su caro bollette sacrosanto, grazie a Lega tavolo” - Lega_Massa : RT @LegaCamera: ++ ENERGIA, ZENNARO: PRIORITÀ I COSTI DELLE BOLLETTE. È NECESSARIO INTERVENIRE NELLE PROSSIME SETTIMANE PER AIUTARE FAMIGLI… - TonusAldo : RT @LegaCamera: ++ ENERGIA, ZENNARO: PRIORITÀ I COSTI DELLE BOLLETTE. È NECESSARIO INTERVENIRE NELLE PROSSIME SETTIMANE PER AIUTARE FAMIGLI… -