Atletico Madrid, piazzati fatali. Simeone: "Una volta ci temevano..." (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'Atletico Madrid viene eliminato dalla Supercoppa di Spagna in rimonta dall'Athletic Bilbao, a segno sugli sviluppi di due calci d'angolo. Diego Pablo Simeone non nasconde la sua delusione Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'viene eliminato dalla Supercoppa di Spagna in rimonta dall'Athletic Bilbao, a segno sugli sviluppi di due calci d'angolo. Diego Pablonon nasconde la sua delusione

Advertising

it_inter : Sondaggi di Atletico Madrid e Manchester United per #Inzaghi, ma l'Inter prepara il rinnovo di contratto fino al 2025 CDS - FedeTrava10 : Ma poi, ha purgato il Bayern, il Manchester United, il Barcellona, il Tottenham e l’Atletico Madrid. L’unica altra… - gjoegl : @ilciccio67 Non ti preoccupare che non andra' all'inter anzi ti dico di piu' se lascia la juve andra' all'Atletico Madrid - la_rossonera : RT @MilanUntoldStor: Il 20 giugno 1951 il Milan affrontava i campioni di Spagna dell'Atletico Madrid per la semifinale di Coppa Latina. Nel… - mcrisj01 : RT @salvato87725522: Quindi secondo il giornale di domani dell' alzapaletta ballerino limone Inzaghi sarebbe cercato da Atletico Madrid e M… -