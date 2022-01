Assicurazione casalinghe: cos’è, importi e scadenze gennaio 2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il 31 gennaio prossimo i soggetti iscritti all’Assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici dovranno pagare il premio di 24 euro per rinnovare la copertura sino al 31 dicembre 2022. Comunemente chiamata “Assicurazione casalinghe”, la protezione per coloro che si occupano in maniera abituale, esclusiva e gratuita della cura dei familiari e dell’ambiente in cui dimorano, è stata introdotta con Legge 3 dicembre 1999 numero 493, allo scopo di valorizzare la dedizione ed il senso di responsabilità di chi svolge giorno dopo giorno la propria attività tra le mura domestiche. Successivamente, l’Assicurazione è entrata in vigore dal 1° marzo 2001 con una gestione affidata all’INAIL, salvo poi essere estesa agli infortuni mortali (Decreto ministeriale del 31 gennaio ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il 31prossimo i soggetti iscritti all’INAIL contro gli infortuni domestici dovranno pagare il premio di 24 euro per rinnovare la copertura sino al 31 dicembre. Comunemente chiamata “”, la protezione per coloro che si occupano in maniera abituale, esclusiva e gratuita della cura dei familiari e dell’ambiente in cui dimorano, è stata introdotta con Legge 3 dicembre 1999 numero 493, allo scopo di valorizzare la dedizione ed il senso di responsabilità di chi svolge giorno dopo giorno la propria attività tra le mura domestiche. Successivamente, l’è entrata in vigore dal 1° marzo 2001 con una gestione affidata all’INAIL, salvo poi essere estesa agli infortuni mortali (Decreto ministeriale del 31...

