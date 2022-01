Anief, su sospensione personale scolastico non vaccinato ricorso in Consiglio Stato (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Il Tar Lazio respinge la richiesta di ordinanza cautelare di sospensione del personale scolastico. Anief presenterà appello in Consiglio di Stato e ricorsi in diversi tribunali del lavoro avverso le... Leggi su europa.today (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Il Tar Lazio respinge la richiesta di ordinanza cautelare didelpresenterà appello indie ricorsi in diversi tribunali del lavoro avverso le...

Ritorno in classe, il Tar: ok all'obbligo vaccinale per personale scolastico. Verso al Consiglio di Stato ... in secondo luogo, il danno che potrebbe scaturire dai provvedimenti di 'sospensione dal diritto di ... Ecco l'ordinanza Obbligo vaccinale, Anief si appellerà al Consiglio di Stato Anief presenterà

