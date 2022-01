Zitromax introvabile: sparito l’antibiotico usato per curare il Covid. Appelli disperati sul web (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il farmaco Zitromax è introvabile, c’è emergenza nelle farmacie e per chi intende procurarselo per bisogno assoluto. Si tratta di uno degli antibiotici maggiormente prescritti contro i sintomi del Covid, utile a curare le infezioni delle vie respiratorie. Un medicinale prescritto da molti medici e richiesto dai pazienti. Anzi, spesso va a ruba proprio da parte di chi è positivo ma asintomatico, oppure non ne ha bisogno e ne fa una scorta preventiva. Fatto sta che da giorni nelle farmacie italiane lo Zitromax e il generico Azitromicina non si trovano. A mancare – ricostruisce il Tgcom24 – sarebbe la molecola necessaria per la produzione del farmaco che viene prescritto in associazione con antiinfiammatori. l’antibiotico Zitromax e il generico sono usati nella terapia ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il farmaco, c’è emergenza nelle farmacie e per chi intende procurarselo per bisogno assoluto. Si tratta di uno degli antibiotici maggiormente prescritti contro i sintomi del, utile ale infezioni delle vie respiratorie. Un medicinale prescritto da molti medici e richiesto dai pazienti. Anzi, spesso va a ruba proprio da parte di chi è positivo ma asintomatico, oppure non ne ha bisogno e ne fa una scorta preventiva. Fatto sta che da giorni nelle farmacie italiane loe il generico Azitromicina non si trovano. A mancare – ricostruisce il Tgcom24 – sarebbe la molecola necessaria per la produzione del farmaco che viene prescritto in associazione con antiinfiammatori.e il generico sono usati nella terapia ...

