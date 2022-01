Uomini e Donne, le prime parole di Roberta Giusti e Samuele Carniani dopo la scelta… arriva il ‘Ti amo’! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ieri pomeriggio a Uomini e Donne è andata in onda la puntata nella quale Roberta Giusti ha scelto Samuele Carniani. I ragazzi, che in realtà sono una coppia da metà dicembre, possono finalmente pubblicare sui loro social. Subito sono arrivati i post, Roberta ha pubblicato tre foto del momento della scelta. La ragazza ha scritto di aver vissuto profonde emozioni che non si aspettava di provare. Ha ringraziato Maria De Filippi e Raffaella Mennoia per la fiducia che hanno riposto in lei. Ha continuato a ringraziare gli autori di Uomini e Donne e anche l’ex tronista Samantha Curcio. Inoltre, ha augurato a tutti di trovare l’amore e l’anima gemella come lo ha trovato lei in Samuele: Io ho avuto la fortuna ... Leggi su isaechia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ieri pomeriggio aè andata in onda la puntata nella qualeha scelto. I ragazzi, che in realtà sono una coppia da metà dicembre, possono finalmente pubblicare sui loro social. Subito sonoti i post,ha pubblicato tre foto del momento della scelta. La ragazza ha scritto di aver vissuto profonde emozioni che non si aspettava di provare. Ha ringraziato Maria De Filippi e Raffaella Mennoia per la fiducia che hanno riposto in lei. Ha continuato a ringraziare gli autori die anche l’ex tronista Samantha Curcio. Inoltre, ha augurato a tutti di trovare l’amore e l’anima gemella come lo ha trovato lei in: Io ho avuto la fortuna ...

