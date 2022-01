Ultime Notizie Roma del 13-01-2022 ore 18:10 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno apri gli ultimi 30 giorni le mancate vaccinazioni anti covid e sono costati oltre 140 milioni di euro ricoveri altrimenti evitabili è il dato contenuto nel ottantesimo rapporto dell’università Cattolica che emerge dall’analisi dell’impatto delle mancate vaccinazioni in Italia ciclo complete Booster il volume di ricoveri aggiornate di terapia intensiva nel dettaglio si vede che il 90% dei non vaccinati ospedalizzati non avrebbe avuto bisogno del ricovero in area medica se avesse fatto il vaccino tra i dirigenti in terapia intensiva non vaccinati il 94% avrebbe evitato il ricovero in area critica quindi gli ospedalizzati non vaccinati evitato di tabernaria medica nel periodo temporale sopra considerato sono pari a 7445 mentre quelli della verifica sono pari a 1131 Per quanto riguarda invece le dosi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno apri gli ultimi 30 giorni le mancate vaccinazioni anti covid e sono costati oltre 140 milioni di euro ricoveri altrimenti evitabili è il dato contenuto nel ottantesimo rapporto dell’università Cattolica che emerge dall’analisi dell’impatto delle mancate vaccinazioni in Italia ciclo complete Booster il volume di ricoveri aggiornate di terapia intensiva nel dettaglio si vede che il 90% dei non vaccinati ospedalizzati non avrebbe avuto bisogno del ricovero in area medica se avesse fatto il vaccino tra i dirigenti in terapia intensiva non vaccinati il 94% avrebbe evitato il ricovero in area critica quindi gli ospedalizzati non vaccinati evitato di tabernaria medica nel periodo temporale sopra considerato sono pari a 7445 mentre quelli della verifica sono pari a 1131 Per quanto riguarda invece le dosi ...

