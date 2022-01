Traffico Roma del 13-01-2022 ore 19:00 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Luceverde Roma una buona serata Simona Cerchiara rallentamenti a causa di un incidente in via Mattia Battistini tra via Bracelli e il Forte Braschi un incidente avvenuto più di un’ora fa in via di Casal del Marmo zona Ottavia provoca tuttora ripercussioni anche se il Traffico sta migliorando all’inquilino un incidente in via dello Statuto poco fuori dal raccordo un incidente vicino la Massimina in via Roma guerra mentre nella zona est incidente sulla via Collatina quasi nei pressi di via di Salone altri disagi al di fuori del raccordo si tratta di lavori in via di Casal Selce ci troviamo quindi dopo nelle vicinanze della via Aurelia dentro Romano ci sono particolari difficoltà sulla via Appia Nuova conclusi i lavori Traffico in diminuzione sul Raccordo Anulare Traffico scarso e con ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Luceverdeuna buona serata Simona Cerchiara rallentamenti a causa di un incidente in via Mattia Battistini tra via Bracelli e il Forte Braschi un incidente avvenuto più di un’ora fa in via di Casal del Marmo zona Ottavia provoca tuttora ripercussioni anche se ilsta migliorando all’inquilino un incidente in via dello Statuto poco fuori dal raccordo un incidente vicino la Massimina in viaguerra mentre nella zona est incidente sulla via Collatina quasi nei pressi di via di Salone altri disagi al di fuori del raccordo si tratta di lavori in via di Casal Selce ci troviamo quindi dopo nelle vicinanze della via Aurelia dentrono ci sono particolari difficoltà sulla via Appia Nuova conclusi i lavoriin diminuzione sul Raccordo Anularescarso e con ...

