Torino, esplosione nella mansarda di un palazzo: ci sarebbero persone intrappolate (Di giovedì 13 gennaio 2022) I vigili del fuoco stanno intervenendo nel centro di Torino per un incendio in via Corte d'Appello angolo via Bellezia a Torino. A bruciare è la mansarda di un palazzo. Ci sarebbe stata... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 13 gennaio 2022) I vigili del fuoco stanno intervenendo nel centro diper un incendio in via Corte d'Appello angolo via Bellezia a. A bruciare è ladi un. Ci sarebbe stata...

PieraBelfanti : Incendio a Torino Centro con esplosione e cedimento del tetto, persone coinvolte - ilmessaggeroit : #torino, esplosione nella #mansarda di un palazzo: ci sarebbero persone intrappolate - rtl1025 : ?? I vigili del fuoco stanno intervenendo nel centro di #Torino per un #incendio in una mansarda in via Corte d'Appe… - EvaMari19467700 : RT @lagazzettato: Incendio con esplosione in centro a Torino. Ci sono persone coinvolte - lagazzettato : Incendio con esplosione in centro a Torino. Ci sono persone coinvolte -

Esplosione in una mansarda di via Corte d'Appello, nel centro di Torino: un ferito lieve TorinOggi.it Incendio con esplosione e cedimento del tetto, persone coinvolte Grave incendio con esplosione all'ora di pranzo di oggi, giovedì 13 gennaio 2022, in via Corte d'Appello angolo via Bellezia a Torino. Ad andare a fuoco è stata la mansarda di un palazzo e si è verifi ...

Esplosione in una mansarda di via Corte d'Appello, nel centro di Torino: un ferito lieve La palazzina era in ristrutturazione e perciò disabitata. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno sentito un forte botto. I vigili del fuoco stanno intervenendo per spegnere le fiamme ...

Grave incendio con esplosione all'ora di pranzo di oggi, giovedì 13 gennaio 2022, in via Corte d'Appello angolo via Bellezia a Torino. Ad andare a fuoco è stata la mansarda di un palazzo e si è verifi ...La palazzina era in ristrutturazione e perciò disabitata. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno sentito un forte botto. I vigili del fuoco stanno intervenendo per spegnere le fiamme ...