Sci alpino, Dominik Paris: “Devo migliorarmi in superG. Le discese? Cercherò di stare davanti a tutti” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dominik Paris ha conquistato un buon settimo posto nel superG di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurro, sceso col pettorale numero 6, si è distinto sulla complessa pista Lauberhorn, uno dei tracciati più iconici del Circo Bianco. L’altoatesino ha chiuso a 98 centesimi dallo svizzero Marco Odermatt (vincitore di fronte al proprio pubblico) e a quattro decimi dal terzo gradino del podio, su cui è salito l’austriaco Matthias Mayer. Il nostro portacolori ha ben interpretato il tracciato e si può lanciare con grande ottimismo verso le due discese libere sulle nevi svizzere, in programma tra domani e sabato. Dominik Paris non ha mai vinto in uno dei grandi templi dello sci alpino e proverà a stupire, anche perché è ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022)ha conquistato un buon settimo posto neldi Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. L’azzurro, sceso col pettorale numero 6, si è distinto sulla complessa pista Lauberhorn, uno dei tracciati più iconici del Circo Bianco. L’altoatesino ha chiuso a 98 centesimi dallo svizzero Marco Odermatt (vincitore di fronte al proprio pubblico) e a quattro decimi dal terzo gradino del podio, su cui è salito l’austriaco Matthias Mayer. Il nostro portacolori ha ben interpretato il tracciato e si può lanciare con grande ottimismo verso le duelibere sulle nevi svizzere, in programma tra domani e sabato.non ha mai vinto in uno dei grandi templi dello scie proverà a stupire, anche perché è ...

