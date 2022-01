Savona | sequestrati oltre 40 chili di hashish | due arresti

(Di giovedì 13 gennaio 2022)– Nella mattinata odierna i militari del Comando Provinciale distanno dando esecuzione a 2 Ordinanze di custodia cautelare in carcere e 1 Obbligo di dimora nel territorio del Comune di residenza, disposte dal G.I.P. presso il Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre cittadini extracomunitari, di nazionalità marocchina, residenti in Liguria, per spaccio di sostanze stupefacenti. Le misure odierne scaturiscono da un’articolata e complessa attività investigativa, condotta dal Gruppo di, che nel maggio 2021 aveva già portato all’arresto di 10 cittadini di origine egiziana e 1 marocchina. La prosecuzione dell’attività info-investigativa ha permesso di accertare ulteriori cessioni di sostanza stupefacente del tipoda parte di ...

Le misure odierne scaturiscono da un'articolata e complessa attività investigativa, condotta dal Gruppo di Savona, che nel 2021 aveva già portato all'arresto di dieci cittadini di origine egiziana e uno marocchino. I militari della Guardia di Finanza di Savona l'hanno arrestata e portata in carcere, su richiesta della Procura, sequestrando in totale circa 14 mila euro, ritenuti dalla Finanza il provento dell'usura perpetrata.