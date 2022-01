Sanremo 2022: Cesare Cremonini super ospite (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cesare Cremonini sarà al Festival di Sanremo 2022 come super ospite. L'annuncio è stato dato dallo stesso Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse musicale. Il cantante, per la prima volta all'Ariston, festeggerà i suoi 20 anni di carriera. La 72esima edizione del Festival di Sanremo, in onda da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022, vedrà un grande ospite, ovvero il cantante Cesare Cremonini. Amadeus, dopo aver annunciato la partecipazione di Checco Zalone, ha rivelato che sul palco dell'Ariston salirà anche l'ex leader dei Lunapop. Cremonini non ha mai partecipato al Festival, né come cantante in gara e né tantomeno come ospite. Pertanto, il suo sarà ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 13 gennaio 2022)sarà al Festival dicome. L'annuncio è stato dato dallo stesso Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse musicale. Il cantante, per la prima volta all'Ariston, festeggerà i suoi 20 anni di carriera. La 72esima edizione del Festival di, in onda da martedì 1 a sabato 5 febbraio, vedrà un grande, ovvero il cantante. Amadeus, dopo aver annunciato la partecipazione di Checco Zalone, ha rivelato che sul palco dell'Ariston salirà anche l'ex leader dei Lunapop.non ha mai partecipato al Festival, né come cantante in gara e né tantomeno come. Pertanto, il suo sarà ...

