Reddito di cittadinanza e green pass. Cazzola spiega dove sta l'inghippo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Quando sono in circolazione troppe norme, spesso succede come nelle piste di autoscontri: alcune entrano in conflitto con altre oppure nel venire a contatto le automobiline sono spinte lungo direzioni diverse da quelle che stavano percorrendo. Nel nostro caso si incontrano e si respingono due normative tra le più complesse che siano mai state concepite dalla mente dei legislatori: la disciplina del Reddito di cittadinanza e quella del contenimento del virus malefico che ha stabilito un nuovo inizio nella storia dell'umanità. I giornali di oggi portano in prima pagina la notizia che senza green pass si perde il Reddito di cittadinanza. Il che ha lasciato tutti un po' sorpresi, perché anche a coloro che – al pari di chi scrive – non giustificano in alcun modo i no vax, verrebbe qualche ...

