Quirinale, Salvini: "Centrodestra compatto su Berlusconi" (Di giovedì 13 gennaio 2022) (Adnkronos) - “Centrodestra compatto e convinto nel sostegno a Berlusconi, non si accettano veti ideologici da parte della sinistra. Spero che nessun segretario e nessun partito si sottraggano al confronto ed alla responsabilità”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Intanto è previsto per domani alle 14, subito dopo i funerali di Stato del presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, il vertice di Centrodestra per definire la strategia comune sul Colle?. Oltre a Salvini e Giorgia Meloni sono attesi a villa Grande per il pranzo anche i 'piccoli' della coalizione (da 'Coraggio Italia' all'Udc) anche se gli inviti non sarebbero ancora arrivati a tutti. Raccontano, infatti, che da parte del Cav non ci sarebbe stata nessuna telefonata ai vertici del partito centrista fondato da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) (Adnkronos) - “e convinto nel sostegno a, non si accettano veti ideologici da parte della sinistra. Spero che nessun segretario e nessun partito si sottraggano al confronto ed alla responsabilità”. Lo dice il leader della Lega Matteo. Intanto è previsto per domani alle 14, subito dopo i funerali di Stato del presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, il vertice diper definire la strategia comune sul Colle?. Oltre ae Giorgia Meloni sono attesi a villa Grande per il pranzo anche i 'piccoli' della coalizione (da 'Coraggio Italia' all'Udc) anche se gli inviti non sarebbero ancora arrivati a tutti. Raccontano, infatti, che da parte del Cav non ci sarebbe stata nessuna telefonata ai vertici del partito centrista fondato da ...

