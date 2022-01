Quirinale | il Ppe “tifa” Berlusconi Il capogruppo Weber | «Nessuno più europeista di Silvio»

(Di giovedì 13 gennaio 2022) «è unconvinto. E questo è ciò di cui ha bisogno l’Italia come presidente, così la vedo da un punto di vista europeo». Parole pronunciate ai microfoni di Sky Tg24 da Manfreddel Ppe a Strasburgo. Un endorsement, il suo, pesantissimo, almeno su scala europea. Tanto più che i detrattori del Cavaliere in Italia hanno già da tempo intonato la litania dell’isolamento internazionale cui andrebbe incontro l’Italia qualora il Parlamento lo eleggesse al, invece, sostiene l’esatto contrario, fino a a garantire il «totale sostegno del Partito popolare europeo» a quello che definisce come «un ottimo candidato per la presidenza della Repubblica». Il politico tedesco, infatti, non ha dubbi sul fatto che ...

