Nuovo acceso scontro al GF Vip tra Soleil e Gianmaria, lei sbotta: “Mi dici le cose con la cattiveria” (Di giovedì 13 gennaio 2022) GF Vip, scoppia un Nuovo scontro tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge: il loro rapporto continua a far discutere. Al GF Vip, negli ultimi giorni, si è tanto parlato di Katia Ricciarelli, in riferimento alla discussione scoppiata con Lulù. Il pubblico ha condannato le affermazioni e i termini pronunciati durante il litigio, tanto da chiedere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 13 gennaio 2022) GF Vip, scoppia untraAntinolfi eSorge: il loro rapporto continua a far discutere. Al GF Vip, negli ultimi giorni, si è tanto parlato di Katia Ricciarelli, in riferimento alla discussione scoppiata con Lulù. Il pubblico ha condannato le affermazioni e i termini pronunciati durante il litigio, tanto da chiedere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

boborobo88 : Dedicato a chi crede che il nucleare attuale sia pulito e confonde la fissione con la fusione. - mm_roma : L’espertone di tecnologia che mi ha preso un nuovo pc rigenerato e appena acceso parla ed è impostato solo sul cine… - mariaruggiero_ : Ma Miriana di cosa sta parlando? Ora ho acceso di nuovo #gfvip - Beniami85692140 : Torno a casa , 23.50, accendo la tv e salvini a #portaaporta dice “ se manca il tassello non so come finirà , ci sa… - LinoBertuzzi : Mentre qui si litiga questi ci stanno preparando una bella sorpresa Fusione nucleare: nuovo record in Cina, reatto… -