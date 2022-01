Muse, contro il bullismo in "Won't Stand Down" Matt Bellamy diventa un cyber - burattinaio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tornano i Muse . A quasi quattro anni dall'ultimo album 'Simulation Theory', la band inglese ha pubblicato un nuovo brano dal titolo ' Won't Stand Down '. 'E' un brano su come difendersi dai bulli, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tornano i. A quasi quattro anni dall'ultimo album 'Simulation Theory', la band inglese ha pubblicato un nuovo brano dal titolo ' Won't'. 'E' un brano su come difendersi dai bulli, ...

Advertising

MUSE_Trento : “Umanità contro”: l’installazione ideata dal MUSE accompagna lo spettacolo teatrale “Moby Dick alla prova” al Teatr… - AgenziaOpinione : MUSE TRENTO * “UMANITÀ CONTRO”: « L’INSTALLAZIONE ACCOMPAGNA LO SPETTACOLO TEATRALE “MOBY DICK ALLA PROVA”, AL TEAT… - MUSE_Trento : Dai voce all'emergenza climatica!?? Sono aperte le iscrizione per POETRY FOR THE PLANET un laboratorio di poesia per… -