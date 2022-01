Milano, Mahmoud Ibrahim e Abdallah Bouguedra per i pm diedero il via alle violenze in Duomo, selezionando le prede e incitando gli amici (Di giovedì 13 gennaio 2022) Secondo la ricostruzione del pm Alessia Menegazzo e dell'Aggiunto Letizia Mannella, mentre le vittime si tenevano per mano per cercare di stare unite, proteggersi e tentare di mettersi in salvo, gli aggressori le avrebbero divise per poi usar loro violenza Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 13 gennaio 2022) Secondo la ricostruzione del pm Alessia Menegazzo e dell'Aggiunto Letizia Mannella, mentre le vittime si tenevano per mano per cercare di stare unite, proteggersi e tentare di mettersi in salvo, gli aggressori le avrebbero divise per poi usar loro violenza

