Milan-Genoa, Leao crossa e segna: gol incredibile del 2-1 (VIDEO) (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il VIDEO del gol di Leao in Milan-Genoa. Nei supplementari il portoghese spacca ulteriormente la partita e con quella che sembrava una giocata innocua, un cross in corsa, inavvertitamente dà un effetto con l'esterno e il traversone si infila in rete all'angolino per il più incredibile dei gol. 2-1 al Meazza nel segno di Leao, in alto il VIDEO del gol. SportFace.

