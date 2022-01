Milan-Genoa, infortunio per Tomori: problema al ginocchio, emergenza totale per Pioli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Allarme rosso in casa Milan. Durante il primo tempo contro il Genoa, infortunio a Fiyako Tomori che è costretto a uscire dal campo dopo aver provato a giocare sul dolore. Saggia la scelta del difensore centrale rossonero, visto che il problema fisico è al ginocchio. In attesa di capire quale sia l’entità dell’infortunio, dentro Florenzi con Kalulu che si sposta centrale. emergenza totale in difesa per i rossoneri, con Kjaer fuori per infortunio e Romagnoli indisponibile. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Allarme rosso in casa. Durante il primo tempo contro ila Fiyakoche è costretto a uscire dal campo dopo aver provato a giocare sul dolore. Saggia la scelta del difensore centrale rossonero, visto che ilfisico è al. In attesa di capire quale sia l’entità dell’, dentro Florenzi con Kalulu che si sposta centrale.in difesa per i rossoneri, con Kjaer fuori pere Romagnoli indisponibile. SportFace.

Advertising

PietroMazzara : Prove di formazione anti #Genoa per il #Milan: in porta #Maignan, in difesa turno di riposo per Florenzi con Tomori… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - rpiantanida : RT @Ruttosporc: Rinviato il calcio d'inizio di Milan-Genoa di Coppa Italia. C'è in campo un giocatore con una maglia bianconera che dice ch… - dearmelancholyg : genoa-milan: rotto kjaer milan-genoa: rotto tomori al prossimo milan-genoa chi si rompe? -