Manila Nazzaro scrive una lettera a Manuel Bortuzzo: i motivi (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'avventura di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello VIP è al capolinea. Pochi giorni fa suo padre Franco dichiarò pubblicamente che il ragazzo avrebbe lasciato la Casa il 14 o il 17. Per il momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali riguardo la data di domani, per cui si rimane in attesa. Forse Bortuzzo vorrà trascorrere l'ultimo weekend in compagnia dei coinquilini per andare via lunedì 17? Staremo a vedere. Intanto il nuotatore sembra aver 'messo un muro' tra sé e due coinquiline con cui ha legato fin da subito: Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Le due hanno notato come Manuel Bortuzzo abbia deciso di staccarsi da loro proseguendo il suo viaggio al Grande Fratello Vip senza fare affidamento sull'iniziale rapporto di complicità che si era instaurato nei loro ...

