Lending crowdfunding immobiliare: diventa semplice investire (Di giovedì 13 gennaio 2022) (Milano 13 gennaio 2022) - Milano, 13/01/2022 - Si trasforma in una novità consolidata la piattaforma che mette in contatto il mercato immobiliare alla ricerca di finanziatori e gli aspiranti investitori, rendendo concreta la possibilità di guadagno, grazie all'approccio digitale al Real Estate. C'è un'impresa immobiliare che ha bisogno di capitali? Oppure si vuole investire in un settore a basso rischio e alto rendimento perché è la prima volta che si fa? Esiste dall'inizio degli anni 2000, e si sta diffondendo sempre più, il crowdfunding immobiliare , di cosa si tratta? Questa formula, il cui nome unisce la ricerca di fondi al concetto partecipativo (crowd in inglese letteralmente significa folla), consente agli aspiranti investitori, o a quelli già esperti, di prendere parte ad un progetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) (Milano 13 gennaio 2022) - Milano, 13/01/2022 - Si trasforma in una novità consolidata la piattaforma che mette in contatto il mercatoalla ricerca di finanziatori e gli aspiranti investitori, rendendo concreta la possibilità di guadagno, grazie all'approccio digitale al Real Estate. C'è un'impresache ha bisogno di capitali? Oppure si vuolein un settore a basso rischio e alto rendimento perché è la prima volta che si fa? Esiste dall'inizio degli anni 2000, e si sta diffondendo sempre più, il, di cosa si tratta? Questa formula, il cui nome unisce la ricerca di fondi al concetto partecipativo (crowd in inglese letteralmente significa folla), consente agli aspiranti investitori, o a quelli già esperti, di prendere parte ad un progetto ...

Advertising

cretech : RT @Re2bit1: Borghi e crowdfunding: Its Lending chiude 2 raccolte in Puglia e Sicilia – Re2bit - fintechIT : RT @Re2bit1: Borghi e crowdfunding: Its Lending chiude 2 raccolte in Puglia e Sicilia – Re2bit - vzirnstein : RT @Re2bit1: Borghi e crowdfunding: Its Lending chiude 2 raccolte in Puglia e Sicilia – Re2bit - Requadro2 : RT @Re2bit1: Borghi e crowdfunding: Its Lending chiude 2 raccolte in Puglia e Sicilia – Re2bit - Re2bit1 : Borghi e crowdfunding: Its Lending chiude 2 raccolte in Puglia e Sicilia – Re2bit -