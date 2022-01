L’altra operazione-scoiattolo in corso in queste ore: quella di Fico col Pd per la Città Metropolitana (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E no, non c’è solo quella di Berlusconi. In queste ore, è in corso anche un’altra operazione-scoiattolo. A caccia di voti e, prima ancora, di candidati nonché di firmatari per validare la lista elettorale, si è fiondato anche il presidente della Camera Roberto Fico per la Città Metropolitana di Napoli. Per questa partita, il Movimento 5 Stelle è spaccato. Tant’è che martedì sera si doveva tenere una riunione plenaria tra tutti i consiglieri comunali di Napoli e provincia, ma si è ritenuto saggio rinviarla a questo fine settimana sperando di arrivare a un onorevole compromesso. Le fazioni in campo sono sostanzialmente due: quella di Napoli-Città che vorrebbe far eleggere in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E no, non c’è solodi Berlusconi. Inore, è inanche un’altra. A caccia di voti e, prima ancora, di candidati nonché di firmatari per validare la lista elettorale, si è fiondato anche il presidente della Camera Robertoper ladi Napoli. Per questa partita, il Movimento 5 Stelle è spaccato. Tant’è che martedì sera si doveva tenere una riunione plenaria tra tutti i consiglieri comunali di Napoli e provincia, ma si è ritenuto saggio rinviarla a questo fine settimana sperando di arrivare a un onorevole compromesso. Le fazioni in campo sono sostanzialmente due:di Napoli-che vorrebbe far eleggere in ...

Advertising

anteprima24 : ** L'altra operazione-scoiattolo in corso in queste ore: quella di Fico col #Pd per la Città Metropolitana **… - Prima_Vera56 : @nabopi @LucianoCesarett L’irruzione, è stato spiegato dalla polizia, non aveva come oggetto d’indagine Noack, bens… - magostinelli7 : @Rodo97asroma Era già in prestito in un'altra squadra quindi praticamente non è cambiato niente, era l'unica opera… - _Mdk7_ : @_Donutsaurus @fabiobortolotti Con questo non è meno squallida la cosa eh, intendiamoci, e non lo giustifico in nes… - MatthewInFlames : @CheccoCasano @strumentiumani Più dell'idea spero ci sia l'intenzione di farlo questo giocatore. Diciamo che il tem… -

Ultime Notizie dalla rete : L’altra operazione L'altra operazione-scoiattolo in corso in queste ore: quella di Fico col Pd per la Città Metropolitana anteprima24.it