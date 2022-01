La moda è un genere maschile (Di giovedì 13 gennaio 2022) Passano gli anni e le stagioni, si moltiplicano i mercati e le chance per l’export, le mamme imbiancano e i figli si femminilizzano, ma la sostanza è sempre la stessa: sono gli uomini, e non le donne, a guidare l’evoluzione nella moda. Durante il primo lockdown, sfidando metà dei colleghi maschi che non volevano crederci perché certi pregiudizi sono duri a morire ed è molto comodo crogiolarsi nella certezza che vanità e il desiderio di sfoggio siano peccati femminili, dedicai due settimane buone alla dimostrazione scientifico-economica del ruolo svolto dagli uomini e dal loro shopping nell’affermazione della moda d’alta gamma nell’ultimo secolo e principalmente del made in Italy. Il genere maschile, dopotutto, aveva goduto per millenni, e tuttora godeva, di una franchigia modaiola importante, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Passano gli anni e le stagioni, si moltiplicano i mercati e le chance per l’export, le mamme imbiancano e i figli si femminilizzano, ma la sostanza è sempre la stessa: sono gli uomini, e non le donne, a guidare l’evoluzione nella. Durante il primo lockdown, sfidando metà dei colleghi maschi che non volevano crederci perché certi pregiudizi sono duri a morire ed è molto comodo crogiolarsi nella certezza che vanità e il desiderio di sfoggio siano peccati femminili, dedicai due settimane buone alla dimostrazione scientifico-economica del ruolo svolto dagli uomini e dal loro shopping nell’affermazione dellad’alta gamma nell’ultimo secolo e principalmente del made in Italy. Il, dopotutto, aveva goduto per millenni, e tuttora godeva, di una franchigiaiola importante, ...

