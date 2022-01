“Io con un uomo”. Barù se lo lascia scappare. E al GF Vip arriva la confessione (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nella Casa del ‘GF Vip’ sta diventando sempre più importante la presenza di uno dei nuovi arrivati, Barù Gaetani. Nelle scorse ore ha deciso di lasciarsi andare ad una confessione inaspettata, che ha decisamente sorpreso tutti. Parole comunque molto importanti e che hanno toccato un tema delicato. Quando il pubblico ha ascoltato le sue affermazioni, è ovviamente rimasto piacevolmente colpito e siamo certi che questo suo modo di pensare gli permetterà di ottenere maggiori consensi. In precedenza Barù Gaetani era invece finito nell’occhio del ciclone per una bordata nei confronti di uno sponsor della trasmissione. Bevendo un cappuccino di quelli istantanei con Alessandro Basciano, ha dato il suo giudizio rivolgendosi alle telecamere: “Più corposo ma non ci siamo. Allora, il nostro responso di questo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nella Casa del ‘GF Vip’ sta diventando sempre più importante la presenza di uno dei nuoviti,Gaetani. Nelle scorse ore ha deciso dirsi andare ad unainaspettata, che ha decisamente sorpreso tutti. Parole comunque molto importanti e che hanno toccato un tema delicato. Quando il pubblico ha ascoltato le sue affermazioni, è ovviamente rimasto piacevolmente colpito e siamo certi che questo suo modo di pensare gli permetterà di ottenere maggiori consensi. In precedenzaGaetani era invece finito nell’occhio del ciclone per una bordata nei confronti di uno sponsor della trasmissione. Bevendo un cappuccino di quelli istantanei con Alessandro Basciano, ha dato il suo giudizio rivolgendosi alle telecamere: “Più corposo ma non ci siamo. Allora, il nostro responso di questo ...

team_world : C'è un ragazzo - o meglio, un uomo - che oggi compie 29 anni. Che ci ha conquistato con la sua Voce, la sua dolcezz… - _Carabinieri_ : L'Arma dei #Carabinieri esprime alla famiglia di #DavidSassoli profondo cordoglio per la scomparsa di un uomo delle… - Tg1Rai : #DavidSassoli Cattolico e laico, uomo del dialogo, con una profonda fede e una grande attenzione ai valori sociali,… - rainbow20202020 : Nathaly e Miriana entrambe con uomo fuori ma a noi non interessa, l'importante è la ship saffica dentro #gfvip - BausciaCafe : RT @Ruttosporc: Nei precedenti di squalifiche del giudice sportivo, Guarin prese una giornata di squalifica per 'sguardo intimidatorio' al… -