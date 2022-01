Introvabile lo Zitromax in tutta Italia: il farmaco ricercatissimo dopo l'ondata di Omicron (Di giovedì 13 gennaio 2022) Da giorni non si trova più nelle farmacie Italiane l’ antibiotico più utilizzato per i malati di Covid (anche se gli esperti avvertono che va usato solo per casi selezionati) sia a casa che in ospedale,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 13 gennaio 2022) Da giorni non si trova più nelle farmaciene l’ antibiotico più utilizzato per i malati di Covid (anche se gli esperti avvertono che va usato solo per casi selezionati) sia a casa che in ospedale,...

Advertising

repubblica : Omicron, finito lo Zitromax in tutta Italia. La medicina anticovid è introvabile [di Arianna Di Cori, Valentina Lup… - ilriformista : L’antibiotico #Zitromax da giorni è introvabile in gran parte d’Italia, con gli stessi farmacisti che evocano una p… - Adnkronos : Introvabile l’antibiotico Zitromax, è il più usato contro il #Covid. - tabisca74 : Se scarseggia o addirittura è introvabile lo #Zitromax che tra le altre cose necessita di prescrizione medica vuol… - AZambo69 : RT @SecolodItalia1: Zitromax introvabile: sparito l’antibiotico usato per curare il Covid. Appelli disperati sul web -