In Campania casi in aumento rispetto alla scorsa settimana

La Campania fa registrare, nella settimana che va dal 5 all'11 gennaio, un aumento dei nuovi casi di positività dal Covid-19 (51,4%) rispetto alla settimana precedente e una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (3.260). L'elenco dei nuovi casi per 100mila abitanti dell'ultima settimana sono così suddivisi per provincia: Napoli 2.584; Salerno 2.047; Caserta 2.031; Benevento 1.625; Avellino 1.252. I dati emergono dal report settimanale della Fondazione Gimbe che analizza l'andamento dell'epidemia. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (24,8%) e in terapia intensiva (12,2%) occupati da pazienti Covid-19.

