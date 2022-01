In arrivo la Luna del Lupo, cos’è e come vederla (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gli appassionati di astronomia avranno già segnato la data sul calendario: nelle notti del 17 e 18 gennaio ci sarà quella che viene chiamata da sempre la Luna del Lupo, ossia il primo plenilunio del nuovo anno. Vi raccomandiamo... Il 19 novembre occhi al cielo: arriva l'eclissi Lunare più lunga del secolo La Terra oscura il nostro satellite per ben 3 ore, 28 minuti e 23 secondi: un fenomeno che non si ripeterà almeno fino al 2100. Ecco come vederlo. È la prima Luna piena del 2022 e, se le condizioni meteo saranno favorevoli, nel cielo stellato potremmo ammirare il nostro satellite in tutto il suo splendore e grandezza. Il corpo celeste sarà visibile nel massimo della sua luminosità, ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gli appassionati di astronomia avranno già segnato la data sul calendario: nelle notti del 17 e 18 gennaio ci sarà quella che viene chiamata da sempre ladel, ossia il primo plenilunio del nuovo anno. Vi raccomandiamo... Il 19 novembre occhi al cielo: arriva l'eclissire più lunga del secolo La Terra oscura il nostro satellite per ben 3 ore, 28 minuti e 23 secondi: un fenomeno che non si ripeterà almeno fino al 2100. Eccovederlo. È la primapiena del 2022 e, se le condizioni meteo saranno favorevoli, nel cielo stellato potremmo ammirare il nostro satellite in tutto il suo splendore e grandezza. Il corpo celeste sarà visibile nel massimo della sua luminosità, ...

