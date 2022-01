Il Presidente Mattarella alla camera ardente di David Sassoli in Campidoglio

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma – Ildella Repubblica, Sergio, si è recatodi, allestita presso la Sala della Protomoteca del. Ad accompagnarlo, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Appresa la notizia della scomparsa, il Capo dello Stato aveva rilasciato la seguente dichiarazione: “La scomparsa inattesa e prematura dimi addolora profondamente. La sua morte apre un vuoto nelle file di coloro che hanno creduto e costruito un’Europa di pace al servizio dei cittadini e rappresenta un motivo di dolore profondo per il popolo italiano e per il popolo europeo. Il suo impegno limpido, costante, appassionato, ha contribuito a rendere l’assemblea di Strasburgo protagonista ...

