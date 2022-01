I luoghi dove ci si gioca il Colle (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’elezione al Colle incombe, il Covid pure, e il luogo simbolo di lotta agli imbrogli, la cabina del voto segreto parlamentare quirinalizio anche detta “catafalco”, è considerata a rischio estinzione per via dei possibili contagi, come scrive Filippo Ceccarelli su Repubblica. Ma non è l’unico simbolo pre-conta presidenziale a subire l’effetto dello spirito del tempo – spirito pandemico, populista, post-populista e poi draghiano, con tutte le conseguenze che ne derivano. La toponomastica da grandi giorni al Colle infatti è stata travolta, e sconvolta, dagli anni gialloverdi e rossogialli e dal terremoto sanitario, tanto che, aggirandosi per le vie di Roma, si fatica a ritrovare indizi di resistenza simbolica nei luoghi che per lungo tempo hanno fatto da scenario a colloqui segreti e non, e a patti e accordi più o meno fragili sulla ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’elezione alincombe, il Covid pure, e il luogo simbolo di lotta agli imbrogli, la cabina del voto segreto parlamentare quirinalizio anche detta “catafalco”, è considerata a rischio estinzione per via dei possibili contagi, come scrive Filippo Ceccarelli su Repubblica. Ma non è l’unico simbolo pre-conta presidenziale a subire l’effetto dello spirito del tempo – spirito pandemico, populista, post-populista e poi draghiano, con tutte le conseguenze che ne derivano. La toponomastica da grandi giorni alinfatti è stata travolta, e sconvolta, dagli anni gialloverdi e rossogialli e dal terremoto sanitario, tanto che, aggirandosi per le vie di Roma, si fatica a ritrovare indizi di resistenza simbolica neiche per lungo tempo hanno fatto da scenario a colloqui segreti e non, e a patti e accordi più o meno fragili sulla ...

