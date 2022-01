GF Vip | Jessica e Soleil hanno fatto pace? La principessa fa una confessione

(Di giovedì 13 gennaio 2022) In queste ore,Selassiè si è lasciata andare ad uno sfogo con Federica Calemme nella casa del Grande Fratello Vip. Laha sentito il bisogno di esternare il suo punto di vista in merito al rapporto che attualmente ha conSorge. Le dueavuto parecchi screzi, ma in questi giorni sembravano aver trovato un punto d’incontro. Sarà davverofatta tra le due? Qualcosa non torna. I dubbi disuL’edizione di quest’anno del GF Vip è, sicuramente, tra quelle più litigiose della storia del reality show. A rendersi protagoniste di aspri dibattiti sono state soprattutto le donne, tra cui Katia Ricciarelli, Lulù Selassiè eSorge. Proprio su quest’ultima,ha voluto spendere qualche ...

Soleil Sorge continua a stare al centro delle critiche al Grande Fratello. A commentare il comportamento assunto nella Casa dall'influencer italo - americana è stataSelassié che, parlando in sauna con Federica Calemme , non ha nascosto la sua delusione . Le ...GF, Federica Calemme torna a parlare dell'uomo fuori: 'Gianmaria lo sapeva' Al GF, Federica Calemme sembrava aver avviato una liaison con Gianmaria Antinolfi ma poco tempo dopo ...con...Un aereo per Lulù Selassié ha sorvolato pochi minuti fa la Casa del Grande Fratello Vip 6. Per la princess, un importante messaggio di soli ...Durante la colazione, Carmen, Barù, Jessica e Manila riflettono sul concetto di innamoramento per Gianmaria, ponendosi quesiti su ciò che sia per loro realmente l'amore. La ballerina professionista cr ...