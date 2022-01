Dopo aver avuto 10 maschi, questa mamma di 39 anni finalmente partorisce una bambina (Di giovedì 13 gennaio 2022) La prima mamma del Regno Unito ad aver avuto 10 figli maschi di fila, finalmente non è più l’unica donna di casa: la sua undicesima figlia è una bambina. Alexis Brett non riusciva a crederci quando le hanno detto che era incinta di una bambina. Incapaci di aspettare fino al momento del parto, Alexis e suo marito David hanno percorso 25 km per andare in una clinica che gli avrebbe detto subito il sesso del nascituro. “Mi aspettavo di sentirmi dire che avremmo avuto un altro maschio. Ma quando ho scoperto che si trattava di una femmina, il mio viso era un foglio bianco,” ha raccontato al Mirror. View this post on Instagram A post shared by A L E X I S B R E T T (@mrsbrett79) La ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 13 gennaio 2022) La primadel Regno Unito ad10 figlidi fila,non è più l’unica donna di casa: la sua undicesima figlia è una. Alexis Brett non riusciva a crederci quando le hanno detto che era incinta di una. Incapaci di aspettare fino al momento del parto, Alexis e suo marito David hanno percorso 25 km per andare in una clinica che gli avrebbe detto subito il sesso del nascituro. “Mi aspettavo di sentirmi dire che avremmoun altroo. Ma quando ho scoperto che si trattava di una femmina, il mio viso era un foglio bianco,” ha raccontato al Mirror. View this post on Instagram A post shared by A L E X I S B R E T T (@mrsbrett79) La ...

