"Doc- Nelle Tue Mani", tutte le curiosità e le new entry. Luca Argentero: "Raccontiamo il trauma post Covid in ospedale" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo il successo dello scorso anno (picchi di 8,9 milioni di telespettatori e del 34% di share), torna da giovedì 13 gennaio alle ore 21:25 su Rai Uno per otto appuntamenti "Doc- Nelle Tue Mani", diretto da Beniamino Catena e Giacomo Martelli. Luca Argentero e Matilde Gioli tornano in corsia con nuove puntate dedicate alla gestione post pandemia. La prima stagione si è tutta concentrata (ispirandosi a una storia vera) sul dottor Andrea Fanti (Argentero), primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, e il colpo di pistola che gli ha cancellato dodici anni di memoria. Così "Doc" ha trovato nel reparto la sua nuova famiglia e un nuovo equilibrio di vita. Nella seconda stagione Doc e i suoi colleghi, come tutti i medici italiani, affronteranno l'emergenza ...

