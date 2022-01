David Sassoli, il saluto commosso di Enrico Letta alla camera ardente – Video (Di giovedì 13 gennaio 2022) Questa mattina Enrico Letta, accompagnato da una delegazione del Partito democratico, ha omaggiato David Sassoli e portato le condoglianze alla famiglia presso la camera ardente allestita in Campidoglio. Durante il minuto di silenzio, Letta non ha trattenuto le lacrime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Questa mattina, accompagnato da una delegazione del Partito democratico, ha omaggiatoe portato le condoglianzefamiglia presso laallestita in Campidoglio. Durante il minuto di silenzio,non ha trattenuto le lacrime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Open_gol : Vecchia conoscenza del mondo No Vax e No Green pass, Franzoni è stato denunciato dopo il suo video sulla morte di D… - SalernoSal : Sarebbe bello, giusto e opportuno che la classe politica trovasse la stessa unità che ha avuto oggi nel ricordare D… - EnricoLetta : I politici, anche quelli bravi, si dividono in due categorie: quelli che fanno politica accompagnando il corso dell… - cesarebrogi1 : RT @Sandro_sr74: #DavidSassoli , indagini dei carabinieri sulle offese sui social dei no vax. La Procura di Roma aprirà un fascicolo https:… - EmilioMoravec : RT @jacopo_iacoboni: I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno consegnato una informativa in Procura sulle offese violente contro… -