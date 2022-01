Dakar 2022, Danilo Petrucci: “Ho preso un tronco, mi sono cappottato: spero di non essermi rotto la clavicola” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Danilo Petrucci ha faticato notevolmente nell’undicesima tappa della Dakar 2022 e ha chiuso al 17mo posto con un ritardo di 23’14” dall’argentino Kevin Benavides, capace di vincere questa frazione con soltanto quattro secondi di vantaggio sul britannico Sam Sunderland. Il ternano, che la scorsa settimana si era tolto la soddisfazione di vincere una frazione nel rally raid più prestigioso al mondo, non è riuscito a leggere al meglio i 346 km di speciale con partenza e arrivo a Bisha (Arabia Saudita). L’ex pilota di MotoGP, impegnato in Arabia Saudita con i colori della KTM Tech 3, ha raccontato la sua giornata complicata ai microfoni della Gazzetta dello Sport e si è soffermato sulla brutta caduta nel finale, tanto che teme di essersi rotto la clavicola. Il ribattezzato Petrux è stato ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022)ha faticato notevolmente nell’undicesima tappa dellae ha chiuso al 17mo posto con un ritardo di 23’14” dall’argentino Kevin Benavides, capace di vincere questa frazione con soltanto quattro secondi di vantaggio sul britannico Sam Sunderland. Il ternano, che la scorsa settimana si era tolto la soddisfazione di vincere una frazione nel rally raid più prestigioso al mondo, non è riuscito a leggere al meglio i 346 km di speciale con partenza e arrivo a Bisha (Arabia Saudita). L’ex pilota di MotoGP, impegnato in Arabia Saudita con i colori della KTM Tech 3, ha raccontato la sua giornata complicata ai microfoni della Gazzetta dello Sport e si è soffermato sulla brutta caduta nel finale, tanto che teme di essersila. Il ribattezzato Petrux è stato ...

Advertising

dakar : Stage 9 - ?? Quads ?? Pablo Copetti ?? Alexandre Giroud ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Dakar moto, vince Benavides. Petrucci cade: 'Spero di non essermi rotto la clavicola' - motosprint : #Benavides si prende la penultima tappa della #Dakar2022, precedendo per pochi secondi il nuovo leader della genera… -