Dakar 2022 - Ancora Audi: la Tappa 11 è di Carlos Sainz (Di giovedì 13 gennaio 2022) Carlos Sainz ha messo la propria firma nella casella del vincitore dell'undicesima Tappa della Dakar, la Tappa ad anello con partenza e arrivo a Bisha, per 346 chilometri di prova cronometrata. Lo spagnolo del team Audi Sport ha dominato la Tappa fin dalle prime battute, conquistando la sua seconda affermazione in questa edizione della Dakar. Alle sue spalle, staccato di poco più di tre minuti, l'argentino Lucio Alvarez con la Hilux del team Overdrive Toyota, mentre sul podio virtuale sale Mattias Ekstrom con l'altra Audi RS Q e-tron. Le parole de El Matador. Dopo aver affrontato e in gran parte risolto i problemi di gioventù della nuova RS Q e-tron, l'Audi è riuscita a iniziare la seconda settimana di gara con un ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 13 gennaio 2022)ha messo la propria firma nella casella del vincitore dell'undicesimadella, laad anello con partenza e arrivo a Bisha, per 346 chilometri di prova cronometrata. Lo spagnolo del teamSport ha dominato lafin dalle prime battute, conquistando la sua seconda affermazione in questa edizione della. Alle sue spalle, staccato di poco più di tre minuti, l'argentino Lucio Alvarez con la Hilux del team Overdrive Toyota, mentre sul podio virtuale sale Mattias Ekstrom con l'altraRS Q e-tron. Le parole de El Matador. Dopo aver affrontato e in gran parte risolto i problemi di gioventù della nuova RS Q e-tron, l'è riuscita a iniziare la seconda settimana di gara con un ...

