Carlos Sainz: “Cosa mi manca per il titolo? La macchina di Verstappen” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Contratto in scadenza nel 2022 ed un Mondiale 2021 vissuto e terminato davanti a Charles Leclerc, suo compagno di squadra in Ferrari. Carlos Sainz ha parlato della sue possibilità di vittoria del titolo parlando, abbastanza chiaramente, di Cosa gli manca per competere con Red Bull e Mercedes: secondo l’iberico, infatti, per vincere il titolo piloti mancherebbe soltanto la potenza della vettura di Max Verstappen, nuovo campione del mondo. Carlos Sainz ed il gap per vincere il titolo Ecco le parole dello spagnolo della Ferrari in merito alla possibilità di competere per il titolo del Mondiale 2022 di Formula Uno: “Cosa manca a Carlos per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Contratto in scadenza nel 2022 ed un Mondiale 2021 vissuto e terminato davanti a Charles Leclerc, suo compagno di squadra in Ferrari.ha parlato della sue possibilità di vittoria delparlando, abbastanza chiaramente, digliper competere con Red Bull e Mercedes: secondo l’iberico, infatti, per vincere ilpiloti mancherebbe soltanto la potenza della vettura di Max, nuovo campione del mondo.ed il gap per vincere ilEcco le parole dello spagnolo della Ferrari in merito alla possibilità di competere per ildel Mondiale 2022 di Formula Uno: “per ...

