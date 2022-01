Bollette | Vignola Unc | “1 000 euro in più per luce e gas | da governo solo ‘pezzetta’”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “A questi ritmi lee gas cresceranno di 1.000all’anno per i consumatori. Oltretuttoe gas sono le vere componenti che stanno determinando l’aumento dei prezzi di produzione dei prodotti di consumo e sono, rispetto alla benzina, aumentati di molto nell’ultimo anno. Ilqualcosa l’ha fatto, ma è una pezza, anzi una. Nell’ultimo trimestre, nonostante i 3,8 mld che ilha messo contro il caro-, abbiamo avuto un aumento del costo della materia prima delleelettriche del 55% e del gas del 42%”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Marco, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.e non nasconde la ...

... meglio, le risposte sul tema de i rincari dellesono state giudicate inadeguate. In ... Una caduta di stile, evidenziata da Marco, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale ...Caro, cosa pensa il governo "La legge di bilancio ha già stanziato 3,5 miliardi. Sono ... afferma Marco, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori.Roma, 13 gen. (Labitalia) – “A questi ritmi le bollette luce e gas cresceranno di 1.000 euro all’anno per i consumatori. Oltretutto luce e gas sono le vere componenti che stanno determinando l’aumento ...Nuovi Ristori arriva il decreto Sostegni ter. Arrivano i soldi a fondo perduto per le partita IVA. Novità per la Cig. Bonus lavoratori e Reddito di emergenza.