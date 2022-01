BoJo si scusa sul party - gate | ma e' spettro dimissioni

Advertising

voceditalia : BoJo si scusa sul party-gate, ma è spettro dimissioni - FilippoCarmigna : Party-gate. BoJo si scusa a Westminster, i laburisti chiedono le dimissioni - AntonioSassone7 : RT @ilriformista: Il premier britannico #BorisJohnson sempre più sulla graticola: le opposizioni chiedono la sua ‘testa’ per il “party-gate… - davidefent : RT @ilriformista: Il premier britannico #BorisJohnson sempre più sulla graticola: le opposizioni chiedono la sua ‘testa’ per il “party-gate… - ilriformista : Il premier britannico #BorisJohnson sempre più sulla graticola: le opposizioni chiedono la sua ‘testa’ per il “part… -

Ultime Notizie dalla rete : BoJo scusa

Un umiliante atto di scuse in Parlamento, accompagnato da un'ammissione di colpa a meta', per cercare di salvarsi dallo scandalo del cosiddetto party - gate. E' l'ultima carta giocata da un sempre piu'...Capisco la rabbia verso di me e il mio staff per non aver rispettato regole che noi stessi abbiamo imposto", ha detto contrito. Salvo poi precisare che credeva si trattasse di "un evento di ...Un umiliante atto di scuse in Parlamento, accompagnato da un'ammissione di colpa a meta', per cercare di salvarsi dallo scandalo del cosiddetto ...Il primo ministro britannico ha ammesso di aver partecipato alla festa nella sua residenza. Le opposizioni hanno chiesto le sue dimissioni ...