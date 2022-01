Australian Open 2022 | Matteo Berrettini | rischio Alcaraz al 3° turno! Poi Djokovic ai quarti? Il tabellone

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Per, da testa di serie, ildeglinon è proprio dei più semplici in senso assoluto. Rimane, però, sempre con una spada di Damocle chiamata Novak, il suo teorico avversario didi finale (sarebbe la terza volta negli ultimi quattro Slam). Qualora il serbo venisse espulso dall’Australia prima della compilazione dell’ordine di gioco di lunedì (e martedì), allora il russo Andrey Rublev occuperebbe il posto del numero 1 del mondo, il francese Gael Monfils andrebbe in quello di Rublev, il kazako Alexander Bublik si inserirebbe in quello di Monfils e un lucky loser completerebbe la catena in luogo di Bublik. Passando alvero e proprio del numero 1 d’Italia, il primo a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Djokovic gioca al primo turno degli Australian Open nonostante incertezze sul visto #ANSA - Eurosport_IT : 'Scommettiamo una cena che ho il Covid? È possibile che ci mandino in campo senza un test PCR ufficiale?'. Lo avev… - FiorinoLuca : Stefanos #Tsitsipas dice la sua ?? 'Da una parte quasi tutti i giocatori sono completamente coperti dal vaccino e h… - LuTerronPower : @scenfaroc ?? ?? ?? ?? Ti meriti l'Australian open - Gazzetta_it : Subito Bencic-Mladenovic e Stephens-Raducanu. L'Italia s'aggrappa alla Giorgi #AusOpen -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Non si è ancora risolto il caso di Novak Djokovic. Mentre nella notte italiana si sono tenuti i sorteggi del tabellone principale degli, ancora non è detto che Djokovic sia 'salvo'. Il Ministro dell'Immigrazione australiano ha ancora rimandato la sua scelta che condizionerà la presenza o meno nel paese e nel torneo ...Novak Djokovic Nella mattinata italiana, con circa un'ora di ritardo, è stato sorteggiato il tabellone degli. Nonostante siano passati più di quattro giorni dalla causa vinta da Novak Djokovic in tribunale, il Ministro dell'immigrazione Alex Hawke non ha ancora preso la sua decisione finale ...Con gli accoppiamenti del tabellone per gli Australian Open, possiamo dire che oramai si fa sul serio in questo 2022. Sono nove i giocatori italiani per ora in tabellone, un numero che può aumentare c ...Mentre l’Australian Open 2022 si avvicina sempre di più, continuano a fare capolino le opinioni di colleghi tennisti sulla spinosa questione Novak Djokovic-Australia. Dopo le parole di Stefanos Tsitsi ...