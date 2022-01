Ascolti tv 12 gennaio 2022 | Inter-Juventus su Canale5 da record

(Di giovedì 13 gennaio 2022)tv: la finale di Supercoppa italiana registra dati da Sanremo La mossa da parte di Mediaset di aggiudicarsi i diritti televisivi della Supercoppa Italiana si è dimostrata vincente, infatti ieri serasuha registrato il 33,18% di share media con 7,890 milioni di tifosi collegati per la vittoria dell’ai tempi supplementari. L’anno scorso il match-Napoli, in onda su Rai1, aveva fattoidentici: 29% e 7,860. Seconda posizione per il film Sei mai stata sulla Luna? Su Rai1 con il 12,3% e 2,888 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 16,1% e 3,5 milioni con la pellicola Heidi. Chiude il podio il film Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa su Rai3 al 5,54% e 1,224 milioni di ...

Advertising

tvzoomitalia : #Ascoltitv 12 gennaio 2022: Inter-Juventus su Canale5 da record. Inter-Juventus su Canale5 al 33,18%, “Sei mai stat… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 12 gennaio 2022: Inter-Juventus su Canale5 da record. Inter-Juventus su Canale5 al 33,18%, “Sei mai stat… - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: su #Canale5, ? la partita #InterJuve #SupercoppaFrecciarossa sbanca l'Auditel con oltre il 33%… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Mercoledì 12 gennaio 2022. La partita di Supercoppa (Inter-Juve) supera il 33% di share - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 12 gennaio 2022: SuperCoppa Italiana a 7,9 mln -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti gennaio

Boom diper la supercoppa italiana: ecco i dati auditel per glidel 122022, Mediaset ...La durata deglivaria da pochi minuti a un quarto d'ora. In biblioteca sarà inoltre a ... anche CronacaComune del 102022 ) Per info: bibl.porotto@comune.fe.it, tel. 0532 731957. Il ...E' morta la leader delle Ronnettes Ronnie Spector. La cantante aveva 78 anni e la prima parte della sua vita era stata caratterizzata da vicissitudini con Phil Spector ...Boom di ascolti per la supercoppa italiana: ecco i dati auditel per gli ascolti del 12 gennaio 2022, Mediaset stravince ...