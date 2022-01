Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 13 gennaio 2022 | Trono Classico e Over (Di giovedì 13 gennaio 2022) Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, 13 gennaio 2022 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 13 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggi Gemma Galgani è stata protagonista di molti episodi importanti, sia positivi che negativi. La Dama torinese si è dapprima avvicinata a Pierluigi per poi creare una relazione più solida con Costabile. Dopo un primo avvicinamento passionale con il Cavaliere, la ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 13 gennaio 2022), 13è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 13, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diGemma Galgani è stata protagonista di molti episodi importanti, sia positivi che negativi. La Dama torinese si è dapprima avvicinata a Pierluigi per poi creare una relazione più solida con Costabile. Dopo un primo avvicinamento passionale con il Cavaliere, la ...

