"Ammazzato con un drone": Domenico Biscardi, agghiacciante teoria sulla morte del leader no-vax (Di giovedì 13 gennaio 2022) È morto il "dottor" Domenico Biscardi, no-vax convinto, 50 anni, sostenitore delle scie chimiche e di altre amenità. Stroncato da un infarto, nella sua casa a San Nicola la Strada, alle porte di Caserta, in Campania. Negli Ottanta e Novanta aveva gestito, assieme al fratello, un pub che a Caserta godeva di grande notorietà, il Kingston. Successivamente si era dedicato ad altro, e per molti, anche senza aver alcun titolo né alcuna iscrizione agli ordini professionali, era ormai diventato "il dottore". Il prossimo sabato era atteso alla marcia no-vax in programma a Roma, nei giorni scorsi sui social aveva pubblicato un audio in cui raccontava di come uno "scienziato" o presunto tale di Madrid aveva essicato un vaccino trovano dentro al siero grafene, nano particelle, microtrasmettitori del codice bluetooth. Il consueto complottismo no-vax, insomma. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) È morto il "dottor", no-vax convinto, 50 anni, sostenitore delle scie chimiche e di altre amenità. Stroncato da un infarto, nella sua casa a San Nicola la Strada, alle porte di Caserta, in Campania. Negli Ottanta e Novanta aveva gestito, assieme al fratello, un pub che a Caserta godeva di grande notorietà, il Kingston. Successivamente si era dedicato ad altro, e per molti, anche senza aver alcun titolo né alcuna iscrizione agli ordini professionali, era ormai diventato "il dottore". Il prossimo sabato era atteso alla marcia no-vax in programma a Roma, nei giorni scorsi sui social aveva pubblicato un audio in cui raccontava di come uno "scienziato" o presunto tale di Madrid aveva essicato un vaccino trovano dentro al siero grafene, nano particelle, microtrasmettitori del codice bluetooth. Il consueto complottismo no-vax, insomma. ...

