Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2022 ore 16 | 30

Viabilità DELL'12 GENNAIO 2022 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio Il TRAFFICO RESTA PERLOPIU' SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA SALARIA NEI PRESSI DI TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE A PROPOSITO DI CANTIERI, PRESTARE ATTENZIONE SULL'A1 FIRENZE Roma PER LAVORI IN CORSO TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA E TRA ATTIGLIANO E ORVIETO. IN ENTRAMBI I CASI I CANTIERI SI TROVANO SULLA CARREGGIATA IN DIREZIONE FIRENZE. UN INVITO ALLA PRUDENZA ANCHE AGLI UTENTI IN VIAGGIO SULLA A24 Roma TERAMO. IN QUESTO CASO, PER LA PRESENZA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Da giovedì tamponi al Coc per le primarie. Per medie e superiori domenica in farmacia La regolamentazione della viabilità e dei flussi di traffico verrà gestita dalla Polizia Municipale ... Il problema è che qualcuno, a Roma o a Spoleto sta nel pallone e purtroppo appare evidente che ...

Allerta smog anche a Reggio Emilia: confermato fino a venerdì 14 gennaio lo stop ai diesel euro 4 3 " viale dei Trattati di Roma " via Filangeri " via Citta' del Tricolore; Direttrice Bagnolo in ...limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa ...

