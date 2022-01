Vaccini e booster, Oms ed Ema iniziano a dubitare (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La domanda è: siamo sicuri che la terza dose con questi Vaccini sarà abbastanza? Dopo che la copertura vaccinale è scesa da 12 a 6 a 4 mesi, dopo che il Ceo di Moderna ha fatto capire che con ogni probabilità il booster non durerà a lungo, dopo che Big Pharma ha promesso “Vaccini aggiornati” entro marzo, ora è l’Oms a calare il carico da 11. Orizzonti bui: servino nuovi prodotti anti-covid, dice l’Organizzazione, secondo cui ripetere booster a gogo non è ad oggi una strategia praticabile. Durante una conferenza stampa, l’Oms si è detta scettica nella possibilità di trattare il Covid come una malattia influenzale, come invece vorrebbe fare la Spagna. E tra i motivi ci sarebbe proprio una certa delusione verso la durata dei Vaccini. Per l’Organizzazione Pfizer&co. non sono sufficienti a stroncare del ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La domanda è: siamo sicuri che la terza dose con questisarà abbastanza? Dopo che la copertura vaccinale è scesa da 12 a 6 a 4 mesi, dopo che il Ceo di Moderna ha fatto capire che con ogni probabilità ilnon durerà a lungo, dopo che Big Pharma ha promesso “aggiornati” entro marzo, ora è l’Oms a calare il carico da 11. Orizzonti bui: servino nuovi prodotti anti-covid, dice l’Organizzazione, secondo cui ripeterea gogo non è ad oggi una strategia praticabile. Durante una conferenza stampa, l’Oms si è detta scettica nella possibilità di trattare il Covid come una malattia influenzale, come invece vorrebbe fare la Spagna. E tra i motivi ci sarebbe proprio una certa delusione verso la durata dei. Per l’Organizzazione Pfizer&co. non sono sufficienti a stroncare del ...

